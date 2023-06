Apple ci permetterà di sentire meglio i dialoghi in TV

Negli ultimi anni, gli spettatori hanno sempre più difficoltà a percepire chiaramente i dialoghi nei film e nelle serie TV. Questo problema può essere attribuito a diverse cause, tra cui la dinamica sonora avanzata degli impianti audio, l’efficienza migliorata dei microfoni utilizzati e le tecniche di missaggio del suono in fase di post-produzione. Per aiutare a superare questa sfida, molti spettatori si trovano a dover costantemente regolare il volume dei dialoghi, spesso a discapito degli effetti audio nelle scene d’azione. Alcuni hanno persino adottato l’abitudine di attivare i sottotitoli, anche quando il film o la serie sono disponibili nel loro idioma nativo o doppiati nella loro lingua.

Al fine di ridurre queste limitazioni, le piattaforme di streaming stanno sempre più introducendo soluzioni per migliorare automaticamente l’esperienza audio. Ad esempio, alcune soundbar offrono modalità per enfatizzare i dialoghi. Da qualche settimana, anche il servizio Prime Video di Amazon ha introdotto una funzionalità specifica per aumentare la chiarezza dei dialoghi. Inoltre, Apple ha recentemente lanciato una funzione simile, come segnalato dal sito 9to5Mac.

Con tvOS 17, il sistema operativo utilizzato sui dispositivi Apple TV, l’azienda offre agli utenti una nuova modalità audio denominata “miglioramento del dialogo”, che può essere trovata nelle opzioni audio accanto alla funzione “riduci i suoni forti”.

Una funzionalità compatibile solo con HomePod 2

Tuttavia, questa opzione non è disponibile su tutti i contenuti, ma solo su quelli che utilizzano il lettore video di sistema integrato nativamente in tvOS. Inoltre, questa funzione è compatibile solo se si utilizza Apple TV in combinazione con gli altoparlanti HomePod 2 dell’azienda. Non sarà quindi possibile usufruirne senza questi speaker, né con gli altoparlanti delle generazioni precedenti, come il primo HomePod o l’HomePod mini. Questa limitazione potrebbe derivare dalle differenze di design a livello di altoparlanti, ma comunque richiede un investimento di 349 euro.

Attualmente, questa funzionalità è disponibile solo nella versione beta di tvOS 17 e nella versione beta di HomePod 2. Tuttavia, è previsto che sarà resa disponibile nella versione finale nei prossimi mesi.