Un avviso ufficiale di Apple richiede un’azione immediata sui dispositivi meno recenti. L’avviso riguarda principalmente i modelli iPhone 5 e precedenti, nonché iPad 4 e modelli precedenti.



Gli utenti di questi dispositivi dovrebbero accedere alle impostazioni e aggiornare il software all’ultima versione disponibile prima del 3 novembre. L’Os da installare sarà iOS 9.3.6 per alcuni e iOS 10.3.4 per altri a seconda dell’età del dispositivo.



Ma cosa succederà a chi non effettuerà l’aggiornamento prima della scadenza del 3 novembre? Si potrebbero verificare problemi di localizzazione GPS e altrettanti problemi con il mantenimento della data e dell’ora, con la conseguenza che anche altri dispositivi dell’ecosistema Apple potrebbero non riuscire più a recuperare ulteriori aggiornamenti via Ota e sincronizzarsi con alcuni servizi online come iCloud e con il server di posta elettronica.

Dopo il 3 novembre, sarà necessario un aggiornamento tramite iTunes per riportarli al normale funzionamento.

Il problema è in realtà ben più diffuso e potrebbe non riguardare solo Apple e ma qualsiasi dispositivo con GPS integrato che non sia stato correttamente aggiornato in passato. Siamo infatti di fronte a una sorta di Millenium Bug: i sistemi GPS in genere contano le settimane usando una variabile o un registro a dieci bit. Quindi, su tale contatore i valori possono andare solo da 0 a 1023. Quando un dispositivo raggiunge la settimana 1024, se non programmato correttamente, rischia di andare in tilt, di riavviarsi o andare in crash.

Il primo conteggio delle settimane è cominciato il 6 gennaio 1980: il 21 agosto 1999 il contatore ha raggiunto il suo massimo per la prima volta e doveva essere riavviato. Ora c’è una nuova data limite ed è stata il 6 aprile 2019. Nonostante questa data sia ormai alle spalle alcuni produttori e sviluppatori di software potrebbero aver riavviato i contatori delle settimane del GPS in un secondo momento. Questo è il caso di Apple ed è da qui che viene il calcolo preciso e la scadenza del 3 novembre.

Ecco perché il consiglio di procedere all’aggiornamento da parte di Apple è da seguire.