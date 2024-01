Apple contro Masimo, la compagnia potrà tornare a vendere Apple Watch in America

Il mese scorso Apple è stata costretta a fermare le vendite di Apple Watch Series 9 e Ultra 2 a causa di infrazione di un copyright. Masimo, compagnia di apparecchiature mediche, ha infatti accusato la compagnia Apple di avere utilizzato un brevetto per la misurazione del livello di ossigeno nel sangue (SpO2) senza permesso. Ma si potrebbe essere arrivati al compromesso.

I nuovi werable di Apple, infatti, avranno comunque il sensore, ma questo sarà disabilitato completamente e non sarà possibile riattivarlo. Non un’ottima notizia per la salute degli utenti, ma dovrebbe trattarsi di una situazione temporanea. Disabilitare il sensore di SpO2 permetterebbe infatti a Apple di continuare a vendere i propri Apple Watch, in attesa del raggiungimento di un ulteriore accordo.

Comunque sia, si tratta di una situazione che riguarda soltanto gli Stati Uniti. Masimo è infatti una compagnia statunitense, e la decisione della corte di fermare la vendita degli smart watch vale soltanto per tale paese. Noi che siamo in Italia, quindi, potremo misurare l’ossigeno nel sangue senza alcuna preoccupazione.