Apple deve colmare il ritardo negli smartphone foldable prima che i concorrenti prendano il volo

Il mercato degli smartphone pieghevoli continua a crescere a un ritmo notevolmente più rapido rispetto a quello degli smartphone tradizionali. È il motivo per cui si guarda continuamente ad Apple che – se questo trend continuerà – non potrà restare lontana da questo segmento (fra l’altro particolarmente redditizio a valore) ancora per molto.

Le voci su uno smartphone foldable di Apple si inseguono da parecchi mesi, ma fino ad ora di concreto si è visto poco, per non dire nulla.

Oggi, un nuovo rapporto dell’istituto di ricerca TrendForce afferma che è improbabile che Apple “lanci un telefono pieghevole prima del 2027”. Il motivo è presto spiegato: l’azienda di Cupertino richiede “rigorosi requisiti di piega e affidabilità” che, al momento, non riuscirebbe a soddisfare.

Apple vuole uno schermo senza piega

Apple, a differenza di Samsung, vorrebbe che lo schermo pieghevole non presentasse alcuna piega una volta aperto, caratteristica che, tuttavia, non sembra ottenibile con la tecnologia attuale dei display. Sul tema dell’affidabilità, invece, la casa americana vorrebbe che il meccanismo di piegatura continuasse a funzionare per molti, molti anni, molto di più delle 300mila aperture e chiusure assicurate dai dispositivi più recenti.

Ma la domanda è: quando ciò sarà possibile? E se anche questi traguardi tecnologici potranno un giorno essere raggiunti, quali saranno gli equilibri di mercato e quanto sarà difficile scalare la classifica che già sta prendendo una forma piuttosto definita?

Il primo pieghevole di Apple nel 2027

Gli analisti di TrendForce affermano che Apple starebbe ancora “valutando le specifiche e le prestazioni dei componenti” per il primo iPhone Fold, e questo ovviamente potrebbe richiedere ancora un po’ di tempo. Se davvero il primo smartphone pieghevole di Apple dovesse essere lanciato nel 2027, come si vocifera negli ambienti, lo sviluppo vero e proprio del dispositivo dovrebbe iniziare al più presto, al massimo il prossimo anno. Un tempo sufficiente per raggiungere gli standard di qualità dichiarati e tanto inseguiti? Probabilmente no.

Huawei è leader globale dei foldable

Nel frattempo, Huawei ha superato Samsung, diventando il brand più venduto a livello globale per quanto riguarda i dispositivi pieghevoli nel primo trimestre di quest’anno. Certo, l’azienda coreana potrebbe effettuare presto il contro-sorpaso, essendo in prossimità del lancio dei modelli Galaxy Z Fold6 e Z Flip6 il mese prossimo.

Ma c’è una variabile che potrebbe nuovamente sparigliare il mercato: Huawei, sempre secondo indiscrezioni, sarebbe quasi pronta a lanciare il primo smartphone tri-foldable al mondo nel terzo trimestre, quindi tra luglio e settembre. Un dispositivo con tre facce e due pieghe, in grado di occupare ancora meno spazio nelle tasche ma di offrire, una volta aperto, uno schermo ancora più grande.

Una variabile che potrebbe allungare ancora di più la distanza che la separa dai concorrenti, che in questo momento stanno rincorrendo l’azienda di Shenzhen.