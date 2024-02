Apple sta lavorando sull’intelligenza artificiale e ci sono grandi novità in arrivo

Durante la conferenza sugli utili trimestrali di Apple, tenutasi giovedì scorso, il Ceo Tim Cook ha confermato che la società sta lavorando su funzionalità software di intelligenza artificiale generativa che saranno messe a disposizione dei consumatori “entro la fine dell’anno”.



L’affermazione è in linea con quanto riferito da Mark Gurman di Bloomberg, che ha recentemente affermato che iOS 18 potrebbe essere il “più grande” aggiornamento nella storia del sistema operativo della Mela Morsicata.

Le anticipazioni di Cook – ha menzionato più volte l’intelligenza artificiale generativa, ma non è mai entrato nello specifico – sembrano confermare l’attesa per un un grande cambiamento.



“Continueremo a investire in queste e altre tecnologie che daranno forma al futuro. Ciò include l’intelligenza artificiale, a cui continuiamo a dedicare un’enorme quantità di tempo e impegno, e saremo lieti di condividere i dettagli del nostro lavoro in corso in questo ambito entro la fine dell’anno”, ha affermato Cook.



Gli analisti hanno cercato di sollecitare Cook per conoscere maggiori dettagli di ciò che bolle in pentola, ma l’AD non ha detto più di tanto. “Il nostro modus operandi è sempre stato quello di lavorare e poi parlare. E quindi terremo fede a questa filosofia. Ma abbiamo alcune cose di cui siamo incredibilmente entusiasti, di cui parleremo più avanti quest’anno”.



Le funzionalità del software AI, che vanno dalla gestione avanzata delle foto ai miglioramenti dell’elaborazione di testi, sono state un importante selling point degli smartphone di Google e Samsung negli ultimi mesi. È raro che Apple annunci le sue prossime mosse: se Cook ha voluto farlo è segno che l’azienda ha davvero in serbo piani ambiziosi per integrare l’intelligenza artificiale nelle sue piattaforme software – iOS, iPadOS e macOS – entro la fine dell’anno.



“Vorrei solo dire che penso che ci sia un’enorme opportunità per Apple con l’intelligenza artificiale generativa e con l’intelligenza artificiale, senza entrare in ulteriori dettagli o andare troppo avanti”, ha detto Cook in conclusione.