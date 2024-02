Apple estende l’accordo di licenza con Qualcomm per i modem 5G

Qualcomm ha condiviso il suo rapporto sugli utili del primo trimestre del 2024: il produttore di chip californiano ha registrato 9,92 miliardi di dollari di ricavi e 2,77 miliardi di dollari di utile netto, dati entrambi superiori alle stime precedenti.



Durante la conferenza appositamente organizzata per la comunicazione degli utili, il CEO di Qualcomm Cristiano Amon ha rivelato che Apple e Qualcomm hanno esteso il loro accordo di licenza per i modem 5G fino a marzo 2027.



Questo sviluppo arriva dopo che le due società avevano precedentemente raggiunto un’estensione del loro accordo relativo ai modem Qualcomm 5G sui dispositivi Apple fino al 2026. Apple ha avuto difficoltà a sviluppare i suoi modem 5G interni dopo aver acquistato il business dei modem di Intel nel 2019.



Il processo di sviluppo del modem 5G di Cupertino ha continuato a incontrare ostacoli ed è stato rimandato più volte. Voci non confermate dall’azienda ritengono addirittura che Apple abbia definitivamente cancellato l’intero progetto modem.