Apple Glass: Cupertino deve decidere quando e come lanciarli

l timing è sempre stato un problema critico per Apple. L’iPhone non è stato il primo smartphone sul mercato, gli AirPods non sono stati i primi auricolari wireless e l’iPad non è stato il primo tablet. Tuttavia, Cupertino è sempre stata in grado di trovare il giusto tempismo per creare successo con le sue nuove categorie di prodotti, grazie alla sua buona comprensione del mercato e alla pazienza nel padroneggiare le sue tecnologie.

Sappiamo che l’azienda ha lavorato duramente per diversi anni su un nuovo tipo di prodotto: un visore per la realtà mista che alla fine dovrebbe portarci alla realtà aumentata. Con l’avvicinarsi del presunto lancio, il visore sta diventando sempre più oggetto di discussione. Internamente, sta generando molto dibattito.

Il Financial Times indica, infatti, che il calendario è oggetto di dissensi interni. Secondo i media, il COO Jeff Williams e il suo team vorrebbero lanciare questa prima versione del visore per la realtà mista il prima possibile. Il team di progettazione non sarebbe d’accordo e preferirebbe aspettare gli occhiali per la realtà aumentata. Tuttavia, ci vorrebbero ancora diversi anni per essere tecnologicamente fattibili.

È Tim Cook, il grande capo di Apple, che avrebbe deciso a favore di Jeff Williams e di un’uscita anticipata. Sempre secondo i media, Tim Cook e Jeff Williams sarebbero consapevoli dei rischi di lanciare così presto un prodotto che dovrebbe essere sia molto costoso che per un pubblico limitato. Si prevede che il prezzo per la prima generazione sia di circa 3000 dollari.

Questa prima versione del visore dovrebbe quindi essere ancora ingombrante, ma dovrebbe anche offrire un’esperienza immersiva di prim’ordine. Si potranno guardare video in 3D, partecipare a una nuova versione di FaceTime con Memoji e fare sport (con Apple Fitness+ senza dubbio).

Come sottolinea 9to5Mac, l’esito di questo dibattito non è insignificante. Sotto Steve Jobs, Apple ha messo più potere nelle mani del team di progettazione ed è stato quest’ultimo ad avere spesso l’ultima parola. Sotto Tim Cook, le cose sono cambiate e ora è il team operativo che sta guadagnando potere.

Oggi, il team di progettazione, precedentemente guidato da Jony Ive ed Evans Hankey, non ha più un direttore dedicato e riporta a Jeff Williams.

Le questioni relative al lancio di questa nuova categoria di prodotti sono quindi molto importanti per Apple. La pressione sulle spalle dell’azienda per creare ancora una volta un grande successo sul mercato tecnologico è massima.