Apple Glass: xrOS emerge come sistema operativo principale secondo nuove prove

Da quanto tempo si parla di Apple Glass? “Tanto tempo” sarebbe probabilmente la risposta più appropriata. Tuttavia, sempre più elementi suggeriscono che questo prodotto avrà diritto alla sua parte di annunci al WWDC 2023. Apple si imbarcherebbe così finalmente nella realtà mista. Bene, ma quale sarebbe allora il sistema operativo?

Il nome “realityOS” circola dal 2022, ma alla fine non sarebbe il sistema operativo finale. Un’altra soluzione era stata presa in considerazione internamente da tempo: xrOS. Due nomi diversi che potrebbero nascondere due design differenti: si vociferava infatti che realityOS sarebbe basato su iOS mentre xrOS sarebbe basato su macOS.

Ad ogni modo, xrOS sembra destinato a vincere la battaglia. Parker Ortolani, del gruppo Vox Media (editore di The Verge tra gli altri) ha individuato una registrazione del marchio in Nuova Zelanda presso una società di copertura Apple.

🚨 holy shit! Apple trademarked (via a shell corp) an "xrOS" word mark in SF Pro in New Zealand just last week pic.twitter.com/Ow274yyuBU — Parker Ortolani (@ParkerOrtolani) May 16, 2023

Il marchio in questione, xrOS, è addirittura scritto con il font SF Pro creato da Apple e utilizzato in particolare per tutti gli altri sistemi operativi del marchio Apple. Anche i loghi di iOS o macOS, ad esempio, utilizzano questo font.

Apple non si è occupata direttamente del fascicolo per mantenere un minimo di discrezione. Si noti che è proprio l’aspetto del logo con i codici tipografici di Apple che costituisce la novità qui. La società di comodo aveva già richiesto il marchio xrOS in Nuova Zelanda lo scorso gennaio.

Questo nuovo passaggio sembra consacrare l’avvento di xrOS a scapito di realityOS. A meno che Apple non abbia in serbo una sorpresa per noi facendo coesistere due sistemi operativi per possibilmente due usi diversi.

Una cosa è certa, però: dopo questo nuovo indice, ci sarà più di una persona delusa se il WWDC non farà menzione del progetto Apple Glass. State tranquilli: il keynote di apertura promette di essere storico.