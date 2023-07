Apple ha in mente delle nuovi lenti per le fotocamere di iPhone 15

L’iPhone 15 potrebbe distinguersi come uno dei primi smartphone ad adottare una lente combinata di vetro e plastica. Questa rivelazione giunge da MacRumors. Stando a quanto diffuso su Twitter da un insider, Apple avrebbe intenzione di proteggere il sensore principale dei suoi prossimi iPhone con una lente “ibrida” con un’apertura a ƒ/1.7. Si prevede che questa innovazione sarà estesa sull’iPhone 16 l’anno seguente, ma farà la sua prima comparsa sull’iPhone 15, atteso per l’inizio dell’anno scolastico. L’obiettivo? Fornire al modulo fotografico principale la capacità di catturare più luce e, di conseguenza, di produrre scatti sempre più nitidi.

Caratteristiche della nuova lente

Scopriamo che questa lente avrà un componente di vetro e sei elementi plastici. L’obiettivo principale dell’attuale iPhone 14 Pro, invece, è realizzato con sette elementi completamente in plastica. L’introduzione del vetro rappresenta quindi una novità, non solo per Apple, ma anche a livello globale. Finora, tale tecnologia era stata adottata principalmente in Cina da marchi come Xiaomi.

Apertura maggiore per prestazioni superiori

Questa lente innovativa avrà un’apertura di ƒ/1.7, in contrasto con l’apertura ƒ/1.78 dell’attuale iPhone 14 Pro. Il sensore alle spalle di questa lente rimarrà invariato, ovvero un sensore da 48MP prodotto da Sony. Questo componente sarà integrato sia sull’iPhone 15 Pro che sull’iPhone 15, pur essendo attualmente presente solo sull’iPhone 14 Pro e 14 Pro Max.

“La prossima serie iP15 sarà il primo telefono globale con obiettivo ibrido. Oltre ai marchi cinesi 1G6P • Apertura F1.7, significa lo stesso sensore IMX ma cattura il 15-20% di luce in più e colori più vividi, lasciando Samsung come l’obiettivo della fotocamera meno avanzato senza marchio, interamente in plastica.”

— RGcloudS (@RGcloudS) 18 luglio 2023

Questa lente avrà la capacità di catturare dal 15 al 20% di luce in più, risultando in scatti più dettagliati e colori più brillanti. Le fotografie in condizioni di scarsa luminosità, o notturne, beneficeranno enormemente di questa evoluzione, offrendo una qualità superiore. Inoltre, la velocità dell’otturatore sarebbe ottimizzata, ideale per immortalare momenti spontanei. La modalità ritratto beneficerà anch’essa di una maggiore cattura di luce, come sottolineato da MacRumors.

Cosa ci riserva il futuro?

Guardando avanti, Apple ha ambizioni ancora più grandi. L’iPhone 16 potrebbe equipaggiare tutti i suoi sensori con lenti ibride e presentare un modulo principale composto da otto elementi: due in vetro e sei in plastica.