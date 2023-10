Apple ha presentato tre nuovi processori a 3 nanometri: M3, M3 Pro e M3 Max

Lo Scary Event di Apple ha visto- come da previsioni della vigilia – l’arrivo dei nuovi chip per computer: M3, M3 Pro e M3 Max. Saranno a bordo dei nuovi laptop MacBook Pro da 14″ e 16″, mentre nella variante entry-level dell’iMac da 24″ ci sarà M3.



Il miglioramento più grande si trova nella GPU, volta a migliorare le prestazioni delle app e dei giochi. Supporterà il ray tracing con accelerazione hardware e il mesh shading, una novità assoluta per il chipset Apple. Un’altra “prima assoluta” è rappresentata dal processo a 3 nm: l’azienda di Cupertino è la prima ad implementare questa tecnologia nei chip per personal computer.

L’M3 base ha una CPU a otto core con un cluster di quattro core per le prestazioni e di quattro per l’efficienza. La GPU ha una nuova architettura a 10 core e promette di essere il 65% più veloce dell’M1 in termini di grafica. Supporta fino a 24 GB di spazio di archiviazione unificato



L‘M3 Pro è dotato di una CPU a 12 core (sei per le prestazioni, sei per l’efficienza) e una GPU a 18 core che è il 40% più veloce dell’M1 Pro. Supporta fino a 36 GB di spazio di archiviazione.



Il top della nuova gamma di chip di Apple è l’M3 Max: una CPU a 16 core (12 per prestazioni, 4 per efficienza), una GPU a 40 core e il supporto per un massimo di 128 GB di spazio di archiviazione.

Il chip è più veloce del 50% rispetto a M1 Max, mentre la grafica ha prestazioni migliori dell’80%, un grande passo in avanti considerando che l’M2 Max era il 30% più veloce rispetto al suo predecessore.

Il supporto del ray-tracing significa che i chip M3 hanno finalmente raggiunto le GPU Nvidia, AMD e Arm, viste su console, game station per PC e laptop Windows. Il mesh shading, invece, consente agli sviluppatori di migliorare scene complesse nei giochi e nelle app con uso intensivo della GPU

C’è anche il Dynamic Caching sul chipset M3, che alloca esattamente la memoria necessaria alla GPU.



Apple ha affermato che M3, M3 Pro e M3 Max hanno un motore neurale migliorato per accelerare i modelli di apprendimento automatico, ma non ha fornito una percentuale in cui consisterebbe tale miglioramento.



L’efficienza energetica è un altro punto forte dei chip M3, grazie al processo a 3 nm, che si abbina alla piattaforma A17 Pro di iPhone 15 Pro e 15 Pro Max. Durante l’evento, Apple ha confrontato le prestazioni della CPU e della GPU dell’M3 con quelle di un laptop con processore Intel Core i7 1360P dotato di un chip grafico Iris Xe, affermando che fornirebbe le stesse prestazioni con però il 25% del consumo energetico in meno.