Apple intende semplificare il suo catalogo iPad: tutte le novità nel 2024

Nel 2023, scegliere tra un iPhone o un MacBook diventerà piuttosto semplice, ma cercare di orientarsi nella vasta gamma di iPad potrebbe rivelarsi una sfida. Tra l’iPad Air di fascia alta, l’iPad 10 e l’iPad mini, le opzioni sono molte, e non dimentichiamo gli accessori complicati da abbinare come l’Apple Pencil, disponibile in tre diverse versioni. Apple è consapevole di questa confusione e sembra intenzionata a semplificare le cose nel 2024.

Miglioramenti mirati

Secondo il giornalista Mark Gurman, Apple sta lavorando per rendere più chiare le distinzioni tra i vari modelli di iPad. Ad esempio, l’iPad Pro riceverà nuove funzionalità esclusive, come un chip Apple M3 o uno schermo Oled, per renderlo nettamente superiore all’iPad Air. Questa mossa mira a creare un divario più significativo tra i due modelli.

Allo stesso modo, l’iPad Air vedrà miglioramenti per renderlo distintivo rispetto all’iPad 10, ma senza avvicinarsi troppo all’iPad Pro. Ciò potrebbe includere la scelta tra due diverse dimensioni di schermo e l’adozione del chip Apple M2.

Razionalizzazione del catalogo

Questi nuovi modelli dovrebbero essere presentati nel marzo 2024, e sembrerebbe che Apple stia pianificando di eliminare definitivamente l’iPad 9 dal suo catalogo. Questo modello rappresenta l’ultima iterazione con il pulsante TouchID sulla parte anteriore e una porta Lightning. L’Apple Pencil di prima generazione dovrebbe seguire lo stesso destino. Inoltre, Apple sta pensando a un aggiornamento dell’iPad mini e dell’iPad 10, con un focus su miglioramenti delle prestazioni attraverso una modifica del chip.

Questi cambiamenti sono parte di uno sforzo più ampio per semplificare il catalogo di iPad di Apple senza compromettere le scelte degli utenti. L’obiettivo è quello di fornire una gamma coerente di modelli con differenze chiare tra di loro. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti su queste interessanti novità in arrivo nel mondo degli iPad di Apple nel 2024.