Apple ha commercializzato diverse versioni del suo Apple Watch. Ci sono le normali versioni in alluminio o acciaio inossidabile e i modelli Watch Edition e Hermes con cinturini e case di qualità.



Inoltre, la casa di Cupertino ha lanciato anche una Nike Edition che presenta un involucro in alluminio e un cinturino sportivo in gomma perforata.



Secondo una notizia diffusa oggi da Bloomberg, Apple starebbe considerando la possibilità di costruire un Apple Watch rugged, indistruttibile, e portarlo nei negozi nella seconda parte del 2021 o all’inizio del 2022. Un prodotto per uomini duri, con modalità e caratteristiche tecniche particolari e innovative.

Sulla base delle notizie in nostro possesso, l’Apple Watch rugged avrà un design più durevole con protezione degli angoli e resistenza agli urti. Sarà rivolto agli escursionisti e agli appassionati di sport estremi e dovrebbe integrare anche un migliore monitoraggio di alcuni sport, fra i quali il nuoto.



