Apple Maps: arrivano in Europa le informazioni sui tragitti dei mezzi pubblici

Apple ha iniziato ad implementare la funzione Transit di Apple Maps anche in Europa dopo che la società aveva originariamente rilasciato un importante aggiornamento negli Stati Uniti.

Le indicazioni e gli orari per i mezzi pubblici sono disponibili già da diverso tempo ma questo nuovo aggiornamento include più paesi e città come Spagna, Francia, Germania. Purtroppo, l’aggiornamento non include tutti i servizi di trasporto pubblico. Ad esempio, mentre la Francia ottiene sia treni regionali sia treni ad alta velocità, le linee di autobus non sono ancora disponibili a Monaco e Francoforte.

Uno dei maggiori cambiamenti nell’aggiornamento di Apple Maps rilasciato a gennaio include informazioni sul transito in tempo reale, disponibile solo negli Stati Uniti ma ancora ben lontano da arrivare in Europa.

“Le informazioni di transito in tempo reale forniscono orari di transito dettagliati, orari di partenza in tempo reale, orari di arrivo, la posizione corrente di un autobus o treno lungo il percorso e collegamenti di sistema per aiutare a pianificare un viaggio. Il transito in tempo reale è disponibile in molte città del mondo, tra cui San Francisco, Washington DC, New York, Los Angeles e, a partire da oggi, a Miami, con molte altre città a venire”, ha detto Apple quando ha annunciato il nuovo Aggiornamento di Apple Maps.

Apple Maps sta migliorando sempre di più per ridurre il gap con Google Maps e una delle caratteristiche più attese, tuttavia, riguarda la funzione di navigazione in auto con CarPlay, che grazie a questo nuovo aggiornamento include semafori e segnali di stop. Si prevede che Apple porterà questo contenuto da noi entro il 2020.