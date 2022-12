Arriva Apple Music Sing, il nuovo karaoke per iPhone, iPad e Apple Tv

Apple, come regalo di Natale, ha rivelato una nuova simpatica funzionalità prevista per il servizio Apple Music. Si chiama Apple Music Sing, e non è altro che un karaoke con moltissime opzioni diverse.

Il funzionamento è molto semplice. Apple Music Sing permette di modificare il volume delle parole della canzone che state ascoltando lasciando uguale l’audio, per permettervi di cantare assieme all’artista (o volendo anche di zittirlo completamente).

Ci sono poi tutta una serie di accorgimenti per rendere l’esperienza il più gradevole possibile: per esempio, nel caso di più frasi cantate contemporaneamente, Apple Music Sing le mostrerà allo stesso tempo ma separatamente, mostrando il tempo corretto per ciascuna. In più per le canzoni con due cantanti sarà prevista una modalità duetto, che mostrerà i testi in due lati diversi dello schermo per poter così cantare in compagnia.

Il servizio sarà rilasciato “più tardi in questo mese”, e sarà disponibile per tutti gli iscritti ad Apple Music su iPhone, iPad o Apple TV. Per commemorare l’occasione, Apple rilascerà una playlist speciale contenente 50 canzoni completamente ottimizzate per Music Sing.