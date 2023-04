Apple passerà a USB-C per le cuffie EarPods su iPhone 15?

Recenti informazioni sembrano confermare la tesi che Apple passerà da Lightning a USB-C per iPhone 15, come dimostrato dal presunto lancio in produzione di EarPods dotati di connessione USB-C. Attualmente, le cuffie cablate di Apple sono vendute con connettori Lightning o jack da 3,5 mm, ma l’adozione di USB-C suggerisce un cambiamento di rotta significativo per il prossimo iPhone.

Sebbene non ci siano ancora conferme ufficiali, questa transizione potrebbe essere effettuata con alcune limitazioni. Tuttavia, l’adozione di USB-C per le EarPods conferma la tendenza verso questo standard, che potrebbe estendersi ad altri accessori Apple come le custodie di ricarica per AirPods, il MagSafe Battery Pack o il trittico Magic Keyboard, Magic Trackpad e Magic Mouse.

Le EarPods sono cuffie economiche e affidabili, apprezzate dai possessori di iPhone come complementi agli AirPods o come cuffie principali. Inoltre, sono più rispettose dell’ambiente rispetto agli AirPods, che sono difficili da riparare e quindi destinati alla spazzatura a lungo termine. Recentemente, uno YouTuber ha anche trasformato i vecchi AirPods destinati alla rottura in cuffie cablate simili agli EarPods.