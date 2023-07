Apple potrebbe ritirare iMessage e FaceTime dal Regno Unito a causa dell’Online Safety Bill

Il Regno Unito sta discutendo una legge chiamata Online Safety Bill, ma Apple non ci sta e minaccia di disattivare iMessage e FaceTime nel paese se questa dovesse passare. E in effetti, le motivazioni paiono essere legittime.

L’Online Safety Bill, infatti, proporrebbe di introdurre una “backdoor” nel sistema di criptazione end-to-end, ovvero un punto di accesso attraverso il quale il governo possa entrare e leggere i contenuti. Il motivo consiste nel tentativo di identificare conversazioni criminali e fermarle in partenza. Ma chiaramente questo porta diversi problemi.

Oltre al fatto che in questo modo lo Stato potrebbe spiare tutti i messaggi senza che nessuno se ne accorga, questo costituisce anche un’enorme falla di sicurezza per altri motivi. Il sistema di criptazione end-to-end, infatti, sfrutta il fatto che solo ed esclusivamente il mittente e il destinatario possano decriptare il messaggio. Tuttavia, l’aggiunta di un punto d’ingresso metterebbe in pericolo la sicurezza di un sistema chiuso, e malintenzionati potrebbero trovare la falla e penetrarvi.

Insomma non solo Apple, ma anche altre applicazioni come Whatsapp e Signal hanno minacciato di ritirarsi dal Regno Unito se la legge dovesse passare. Al momento l’Online Safety Bill è ancora in discussione, ma se dovesse passare i cittadini del paese potrebbero ritrovarsi a dovere usare gli SMS.