Apple pronta a lanciare Powerbeats 4. Gli indizi contenuti in oS 13.3.1

Che Apple non sia più soltanto l’azienda che produce l’iPhone appare piuttosto chiaro leggendo l’ultima trimestrale, che ha visto il brand di Cupertino battere ogni record con ricavi per quasi 92 miliardi di dollari.



Oltre ad iPhone 11, ci sono state eccellenti performance per le cuffiette true wireless Airpods, per i dispositivi indossabili e per i servizi.

Se le Airpods si sono rivelate un’arma di mercato straordinaria, è però bene ricordare come Apple possieda anche il marchio Beats by Dre.

Ecco perché presto potremmo assistere al lancio delle cuffie Powerbeats4. Tracce di questo prodotto sono state trovate all’interno del nuovo Os 13.3.1 appena distribuito da Apple.

Powerbeats è un dispositivo Bluetooth, ma non del tipo true wireless: c’è infatti un filo che collega i due auricolari. Chi cerca un vero true wireless, dovrà guardare al modello Powerbeats Pro.



Tutte le Powerbeats sono dotati di un’alettao in plastica che si appoggia sull’orecchio, affinché l’accessorio si indossi in maniera più comoda senza il rischio che si stacchi o cada. Proprio per la tipologia di prodotto, i Powerbeats non possono e non devono essere considerate come concorrenti diretti delle AirPods.

Lecito attendersi che il nuovo modello si aggiorni al, rispetto alla precedente generazione che integrava il W1. Il nuovo chip migliorerà la connettività wireless, ridurrà il consumo di energia e supporterà i comandi “Hey Siri”.

Powerbeats3 sono venduti a un prezzo che si aggira sui 150 euro, e anche la quarta generazione degli auricolari non dovrebbe discostarsi di troppo da tale valore.

Nella foto di apertura: ‌Powerbeats Pro‌ a sinistra, Powerbeats 4 al centro, Powerbeats 3 a destra

