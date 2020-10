Apple presenta quattro modelli di iPhone 12 con 5G e processore A14 Bionic

Apple ha presentato la sua nuova famiglia di iPhone 12. La gamma è composta dai modelli iPhone 12 iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max.

Per la prima volta, Apple non inserirà nella confezione né il carica batteria da parete né le cuffiette con cavo, a tutela dell’ambiente.

I dispositivi sono tutti dotati di connettività 5G, hanno ricarica wireless MagSafe, polliciaggi di 5,4, 61 e 6,7 pollici, processore A14 Bionic con sistema operativo iOS 14 e fotocamere migliorate.

iPhone 12 e 12 mini

iPhone è l’iPhone più piccolo di sempre, con un display Super Retina XDR, da 5,4 pollici con rivestimento anteriore Ceramic Shield. Il modello iPhone 12 ha invece uno schermo da 6,1 pollici.

I dispositivi possiedono una fotocamera ultra-grandangolare e un nuovo sensore grandangolo con apertura ƒ/1.6, che offre il 27% di luce in più per foto e video. iPhone 12 integra la prima fotocamera in grado di girare video HDR con Dolby Vision.

Prezzi e disponibilità

iPhone 12 e iPhone 12 mini saranno disponibili nei modelli da 64GB, 128GB e 256GB nei colori blu, verde, nero, bianco e (PRODUCT)RED, a partire da €939 e da €839, rispettivamente. Si potrà preordinare iPhone 12 a partire dalle ore 14 di venerdì 16 ottobre, con disponibilità da venerdì 23 ottobre. iPhone 12 mini potrà essere preordinato a partire dalle ore 14:00 di venerdì 6 novembre e sarà disponibile da venerdì 13 novembre.

iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max

Con un display Super Retina XDR edge-to-edge decisamente più grande e con bordi più sottili, iPhone 12 Pro da 6,1 pollici e iPhone 12 Pro Max da 6,7 pollici integrano una gestione del colore a livello dell’intero sistema per la migliore fedeltà cromatica del settore. iPhone 12 Pro Max offre il display più grande mai visto su un iPhone e la risoluzione più elevata con quasi 3,5 milioni di pixel.

Sul fronte dell’imaging iPhone 12 Pro integra tre fotocamere: una grandangolare con obiettivo a sette elementi e apertura ƒ/1.6, una ultra-grandangolare, con un campo di visione di 120°, e un teleobiettivo con lunghezza focale di 52 mm e zoom ottico 4x.

Su iPhone 12 Pro Max, invece, troviamo un’ottica grandangolare con apertura ƒ/1.6 e pixel da 1,7μm, un sensore ultra-grandangolare e un teleobiettivo con lunghezza focale di 65 mm dotato di uno zoom ottico 5x.

Non mancano un netto miglioramento della Night Mode e la possibilità di effettuare Time Lapse nottutno.

I modelli iPhone 12 Pro permettono anche di girare video HDR con Dolby Vision fino a 60 fps.

Prezzi e disponibilità

iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max saranno disponibili nei modelli da 128GB, 256GB e 512GB nei colori grafite, argento, oro e blu Pacifico, a partire da € 1189 e da € 1289, rispettivamente. Si potrà preordinare iPhone 12 Pro a partire dalle ore 14 di venerdì 16 ottobre, con disponibilità da venerdì 23 ottobre e l’iPhone 12 Pro Max a partire dalle ore 14 di venerdì 6 novembre, con disponibilità da venerdì 13 novembre.