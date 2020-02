Apple pronta a lanciare iPhone SE2 il prossimo mese

Apple svelerà il nuovo iPhone a metà marzo, con le vendite che inizieranno entro lo stesso mese o all’inizio di aprile.

Si è sentito molto parlare di questo nuovo modello di iPhone ma quello che ancora non sappiamo con certezza è il nome che il gigante di Cupertino prevede di utilizzare per questo modello più economico che dovrebbe posizionarsi intorno ai 399$ per la configurazione di base.

Dal momento che si tratta di un successore di iPhone SE, molti credevano che avrebbe dovuto chiamarsi iPhone SE 2 ma alcuni mesi fa, fonti che hanno familiarità con la questione hanno detto che Apple stava pensando ad un più classico iPhone 9.











Secondo Totallee, un produttore di cover per iPhone piuttosto popolare, il dispositivo sarà quasi sicuramente lanciato come iPhone SE 2 e sarà praticamente uguale all’iPhone 8. Infatti, i cambiamenti più importano risiederanno sotto la scocca in cui sarà incluso il chip A13 di Apple. Le dimensioni complessive, tuttavia, saranno simili a quelle dell’iPhone 8 ma mancheranno funzionalità come Face ID perché si continuerà a utilizzare un pulsante Home Touch ID e una singola fotocamera sul retro.

Apple dovrebbe svelare l’iPhone SE 2 il prossimo mese.