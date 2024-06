Apple, raggiunti 1,95 trilioni di dollari dalle vendite di iPhone

I dati dell’agenzia di ricerca Idc, relativi alle vendite di smartphone del primo trimestre del 2024, hanno visto Samsung al comando, con Apple scivolata al secondo posto, con una diminuzione di circa il 10% di iPhone spediti. Nonostante la spietata concorrenza dei brand cinesi, in crescita come Huawei, Honor e Xiaomi, Cupertino ottiene risultati interessanti in termini di introiti complessivi. Se nel primo trimestre del 2024 gli iPhone spediti sono stati 50,1 milioni, circa 5 milioni in meno rispetto allo scorso anno, anche i ricavi sono diminuiti del 10%, ovvero fino a circa 46 miliardi di dollari. Diminuzioni a parte, le vendite sono sempre soddisfacenti per il gigante statunitense, che ha raggiunto la quota complessiva di 1,95 trilioni di dollari con le sole vendite di iPhone, come riporta StockLytics.

Le performance di iPhone dal 2007 ad oggi

Cinque anni dopo il debutto degli smartphone firmati Steve Jobs nel mercato globale, Apple grazie ai melafonini ha visto entrare nelle proprie casse ben 78,7 miliardi di dollari. L’anno fiscale 2014 ha visto una cifra superare quota 100 miliardi di dollari, senza mai fermarsi. La flessione per via del taglio delle spese dei consumatori nel biennio 2019-2020 in tempi di pandemia ha anticipato un rilancio importante. La ripresa è infatti avvenuta nel 2022 e 2023, quando gli iPhone hanno raddoppiato le performance di vendita. In questi due anni, sono stati incassati da Apple più di 405 miliardi dalle sole vendite di iPhone, fino ad ora i risultati più importanti dal 2007. I dati riportano una flessione nell’anno fiscale 2024, ma i consumatori continuano a premiare la mela morsicata. Nel primo semestre dell’anno fiscale 2024, con i soli iPhone, Apple ha incassato 115,6 miliardi di dollari, portando il totale a 1,95 trilioni di dollari di ricavi. In termini di quote di fatturato, Cupertino è partita da un quarto delle entrate totali di Apple derivate dalle vendite di iPhone nel primo trimestre dell’anno fiscale 2009, fino al 50,6% del primo trimestre del 2024.

Più di 2 miliardi di iPhone spediti

Anche il numero di iPhone spediti complessivamente è rilevante. Se nel 2014 sono stati spediti 192,7 milioni di iPhone, di recente la cifra è stata pari a 231,8 milioni. Nel complesso, nel primo trimestre Apple ha spedito 130,6 milioni di dispositivi in sei mesi, ben 17 milioni in più rispetto a Samsung, benché gli iPhone abbiano subito una flessione nel primo trimestre.

Tutto questo è merito anche dei fedelissimi Apple. Secondo un sondaggio Statista Consumer Insights condotto tra quasi 10.000 utenti di smartphone negli Stati Uniti, Apple vede tra le fila clienti affezionatissimi. Alla domanda sulla probabilità di passare a una marca di smartphone diversa, il 50% degli utenti di iPhone ha affermato che ciò è molto improbabile. In confronto, Samsung ha il 44% di utenti fedeli di smartphone disposti a restare con l’azienda in futuro, mentre Google può contare solo sul 25%.

Sarà ancora così in futuro? Sebbene Apple sia attiva nel portare l’IA su iOS, l’azienda è fortemente in ritardo nel segmento foldable, dove i principali competitor vedono risultati sempre più incoraggianti.