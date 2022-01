Apple rilascia iOS 15.3 per tutti i modelli supportati: ecco cosa cambia

Apple ha appena rilasciato un altro importante aggiornamento per iPhone che arriverà su tutti i modelli compatibili sotto il nome di iOS 15.3. Si tratta del terzo update per iOS 15.

IOS 15.3 è prima di tutto un aggiornamento di sicurezza. La stessa Apple non si è sbilanciata troppo sui dettagli, con il registro delle modifiche visualizzato sugli iPhone che punta a correzioni di bug e aggiornamenti di sicurezza. L’azienda sottolinea che l’aggiornamento è consigliato a tutti gli utenti.

È probabile che questo risolva una vulnerabilità di Safari che esponeva la cronologia di navigazione ai siti Web caricati. Le informazioni pubblicate online negli ultimi giorni hanno rivelato che gli hacker potevano persino accedere all’ID Google quando un sito Web creato veniva visitato in Safari.



Disponibile per iPhone 6s e successivi

Inutile dire che iOS 15.3 è disponibile per tutti gli iPhone supportati anche dall’aggiornamento principale di iOS 15, quindi può essere installato su iPhone 6s e successivi.

Ora che lo sviluppo di iOS 15.3 è stato finalizzato, Apple può avviare i lavori su iOS 15.4, che in teoria dovrebbe andare online già dal prossimo mese. Dato che Apple si è concentrata principalmente sui miglioramenti della sicurezza finora, iOS 15.4 potrebbe includere anche nuove funzionalità.

La prima versione beta di iOS 15.4 dovrebbe essere spedita agli sviluppatori questa settimana o la prossima, con le build di test pubbliche che diventeranno poi disponibili per tutti i tester.

Nel frattempo, Apple sta lavorando anche su iOS 16, anche se questa volta non avremo un’anteprima fino al WWDC in estate. Come ogni anno, la versione finale arriverà sui nostri iPhone a settembre.