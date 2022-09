Apple rimette in pista il progetto della Apple Car

Il celebre e stimato analista di Apple, Ming-Chi Kuo, ha condotto un sondaggio sui fornitori e, secondo i suoi risultati, ritiene che Apple formerà un nuovo team per riprendere il progetto Apple Car. Di recente, infatti, sono circolate nuove voci sul cosiddetto Project Titan.



Apple ha attraversato molte fasi del suo presunto progetto automobilistico, senza mai confermarne né negarne l’esistenza. Gli analisti del settore si attendono ormai da anni un’Apple Car, un progetto inizialmente vocato alla realizzazione di una semplice city car e poi migrato nel tempo verso un veicolo a guida completamente autonoma.



Project Titan ha avuto inizio nel 2014, quando Apple ha costituito la SixtyEight Research per lavorare alla realizzazione di un’auto. L’azienda ha così iniziato il suo percorso in California in una struttura nota come SG5. Il progetto è stato caratterizzato da molti alti e bassi e da altrettanti cambi di direzione, oltre a improvvisi cambi di gestione.

Ora, secondo un tweet di Ming-Chi Kuo, Apple starebbe costruendo un nuovo team per accelerare il progetto che era divenuto inattivo durante la pandemia di Covid19.

Le ultime notizie indicano che Project Titan starebbe accelerando. Una notizia che, come sempre quando si tratta delle vincende di Apple, deve essere presa con le pinze, sebbene Ming-Chi Kuo abbia un buon record quando si tratta dell’azienda di Cupertino.

Nel 2018 infatti sembrava che l’auto avrebbe potuto essere lanciata nel 2023 e che la valutazione di Apple avrebbe superato 1 trilione di dollari. Certo, nessuno avrebbe potuto prevedere la pandemia all’epoca. A causa del Covid – infatti – sono stati persi due anni e ci vorrà del tempo per recuperare il lavoro perduto.



È pensabile vedere l’Apple Car entro il 2025? Diffiile dirlo, ma Apple si è portata avanti, rivolgendosi a Kia, Hyundai e Nissan per trovare un valido partner di produzione. Forse la data del 2025 sembra un poco’ ambiziosa, ma una cosa è certa: Apple Car sarà prodotta e la vedremo entro questo decennio.



Nonostante Apple non produca ancora auto, l’azienda è già vista come un brand automobilistico di appeal con molti potenziali acquirenti che sarebbero pronti ad acquistare l’auto non appena verrà rilasciata.

