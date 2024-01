Apple sorpassa Samsung ed è regina del mercato degli smartphone

Il grande sorpasso, atteso, osservato e temuto da tanti mesi è avvenuto. Apple, nell’ultimo trimestre dell’anno, ha superato Samsung quanto a smartphone distribuiti sui mercati mondiali. Il dato è certificato dall’istituto di analisi IDC e riguarda i dispositivi spediti ai punti vendita, non quelli venduti. Dunque si riferisce al sell-in e non al sell-out, una sottolineatura non banale considerato che la casa di Cupertino ha appena subito un -30% di market share in Cina, dove le vendite dei suoi iPhone stanno andando a rilento.

Certo, il dato è importante: era dal 2010 che nessuno insidiava Samsung nella prima posizione.

È chiaro che l’uscita dei nuovi iPhone abbia spinto i risultati di Apple, così come è fortemente possibile che, nel prossimo trimestre, si assita al contro-sorpasso di Samsung ai danni di Apple, considerato che il produttore sudcoreano sta per lanciare i suoi nuovi Galaxy S24.

Nel complesso, il mercato globale degli smartphone rimane in difficoltà, anche se si intravede la ripresa. Secondo i dati preliminari di IDC, le spedizioni globali di smartphone sono diminuite del 3,2% su base annua a 1,17 miliardi di unità nel 2023. Sebbene questo rappresenti il volume annuale più basso in un decennio, la crescita nella seconda metà dell’anno ha consolidato la ripresa prevista per il 2024.

Il quarto trimestre (4Q23) ha visto una crescita su base annua dell’8,5% e 326,1 milioni di spedizioni, superiore alle previsioni di crescita del 7,3%.

“Anche se nella seconda metà del 2023 abbiamo assistito a una forte crescita da parte di player Android di fascia bassa come Transsion e Xiaomi, derivante dalla rapida crescita dei mercati emergenti. Il più grande vincitore è chiaramente Apple”, ha affermato Nabila Popal, direttrice della ricerca di Worldwide Tracker di IDC.

“Il successo e la resilienza di Apple sono in gran parte dovuti al trend crescente dei dispositivi premium, che ora rappresentano oltre il 20% del mercato”.

“Lo spostamento complessivo della classifica ai vertici del mercato evidenzia l’intensità della concorrenza all’interno del mercato degli smartphone”, ha affermato Ryan Reith, vicepresidente del gruppo Worldwide Mobility and Consumer Device Trackers di IDC. “Apple ha sicuramente avuto un ruolo nel calo della posizione di Samsung, ma è lo spazio complessivo all’interno del mercato Android che si sta diversificando. Huawei è tornata e si sta facendo rapidamente strada in Cina, marchi come OnePlus, Honor, Google e altri stanno lanciando dispositivi molto competitivi. E i dispositivi pieghevoli e le crescenti discussioni sulle capacità dell’intelligenza artificiale degli smartphone stanno guadagnando terreno”.