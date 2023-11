Apple si prepara a dire addio al Touch ID

Apple potrebbe dire per sempre addio al Touch ID. Lo suggerisce un rapporto di una fonte cinese, secondo il quale Apple avrebbe completamente cessato la produzione di tutti gli strumenti necessari a tale funzionalità.

Non si tratta di una notizia completamente imprevista, dato che già Apple ha cominciato a ridurre l’utilizzo del Touch ID su sempre più dei suoi dispositivi. L’ultimo smartphone a impiegarlo è stato l’iPhone SE di terza generazione, uscito nel 2022.

Tuttavia il nuovo iPhone SE, pare, userà un design a schermo intero dotato esclusivamente di sblocco facciale. Niente sensore delle impronte sotto lo schermo come la maggior parte dei concorrenti, quindi. Se Apple in futuro avrà intenzione di sviluppare nuove soluzioni al problema non è chiaro, ma sembra che il destino del sensore di impronte nel prossimo futuro non sia molto roseo.