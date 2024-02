Apple si prepara a lanciare il proprio smart ring

Il mondo della tecnologia sta assistendo a un crescente interesse per gli anelli connessi, dispositivi che fino a poco tempo fa erano esclusiva di start-up specializzate come Oura, Circular e Ultrahuman. Ora, giganti dell’elettronica come Amazfit e Samsung hanno lanciato i loro modelli, l’Helio Ring e il Galaxy Ring, segnando l’ingresso di attori di grande calibro in questo mercato.

Apple si prepara a entrare in gioco

Recenti rapporti indicano che anche Apple potrebbe presto unirsi a questa tendenza con il lancio del suo primo anello connesso, attualmente noto come Apple Ring. Un articolo di ETNews rivela i piani di Samsung e Apple in questo ambito, evidenziando le potenzialità di crescita del mercato degli anelli connessi, stimato passare da 20 milioni di dollari nel 2023 a 197 milioni nel 2031.

L’espansione dei brevetti di Apple

Apple e Samsung, entrambe attive nel mercato della salute connessa, stanno esplorando gli anelli intelligenti come strumenti per migliorare la salute e il benessere. ETNews sottolinea che Apple ha recentemente aumentato il numero di brevetti in questo settore, segno di un imminente sviluppo commerciale dell’Apple Ring. Tra questi, spicca un brevetto depositato nel novembre 2023 per un sistema elettronico specifico per anelli connessi, che prevede la possibilità di controllare smartphone e tablet tramite un circuito di comunicazione a corto raggio.

Tra speculazioni e realtà

Nonostante l’incremento di brevetti e le speculazioni sul lancio imminente, è importante ricordare che la registrazione di brevetti da parte dei produttori non garantisce necessariamente la commercializzazione dei prodotti nel breve termine. Le aziende tendono a proteggere le loro innovazioni senza che ciò implichi l’effettiva introduzione sul mercato. Resta da vedere se e quando l’Apple Ring diventerà realtà, unendosi ai recenti ingressi di Amazfit e Samsung nel mercato degli anelli connessi.