Apple sospende l’account Epic Games e la UE indaga (di nuovo) su Cupertino

Epic Games è stata privato del suo account nello store di Apple proprio mentre Apple apriva iOS ad app store alternativi nell’Unione Europea, come richiesto dal Digital Markets Act (DMA).

La notizia – naturalmente – non poteva non catalizzare l’attenzione delle autorità di regolamentazione dell’UE che stanno ora indagando su Apple e sulle cause esatte della decisione di chiudere l’account di Epic Games.



Un portavoce della Commissione Europea ha confermato all’agenzia di stampa Reuters che è in corso un’indagine ai sensi della DMA in cui Apple dovrà dettagliare le sue azioni e le ragioni per aver chiuso l’account di Epic Games.



Apple ed Epic Games hanno una storia lunga e complessa che ha visto le due società lavorare insieme – a partire dal 2010 – per il debutto di Unreal Engine 3 su dispositivi mobili per iOS. Epic e le sue filiali hanno continuato a sviluppare titoli iOS di successo come la serie Infinity Blade, così come i titoli Apple Arcade, e, infine, Fortnite, proprio il motivo principale delle tensioni in corso fra le due aziende, sfociate in vertenze legali.



È stato Fortnite a dare il via alla faida tra Apple ed Epic Games nel 2020, quando Apple ha rimosso il famoso gioco Battle Royale dall’App Store accusando Epic di aver violato le sue politiche e aver consentito agli utenti di aggirare il sistema di pagamento di Apple.

Le due società hanno, in seguito a questa scintilla, avviato una lunga battaglia legale davanti alla corte statunitense che alla fine si è pronunciata a favore di Apple, costringendo però Cupertino ad aprire il suo store a pagamenti in-app alternativi.

Ora, resta da vedere come procederà la nuova indagine dell’UE e se a Epic Games sarà offerta la possibilità di ritornare nuovamente con Fortnite su iOS.