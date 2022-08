Apple sposta parte della produzione degli iPhone 14 in India

Apple produrrà alcuni dei suoi modelli di iPhone 14 in India nel tentativo di diversificare la produzione di smartphone rispetto alla Cina.

La notizia arriva da Bloomberg che descrive anche i piani di Apple per aumentare la produzione facendo sempre riferimento a Foxconn e al suo stabilimento di assemblaggio vicino a Chennai.

Foxconn non sarà in grado di avviare la produzione immediata dell’iPhone 14 in India e, secondo quanto riferito, dovrà attendere almeno due mesi dopo l’inizio della produzione della serie iniziale di iPhone 14 in Cina.

Ciò significa che il primo lotto di modelli di iPhone 14 realizzati in India sarà probabilmente pronto tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre.

Anche Apple e Foxconn stanno lavorando sodo per ridurre i tempi di produzione dagli attuali nove a sei mesi. Uno dei fattori critici per Apple e il suo processo di produzione dei prodotti è la riservatezza e Cupertino sta cercando di imporre le sue regole rigide insieme a Foxconn nelle catene di montaggio in India.