Apple TV arriva su Chromecast

A volte alleati, a volte nemici. L’applicazione Apple TV arriverà su Google TV attraverso Chromecast “all’inizio del prossimo anno”. L’ufficialità arriva in scia all’annuncio di Apple Music sugli altoparlanti e sui display intelligenti di Big G.

Questo è solo un altro modo con cui Apple sta cercando di raggiungere più utenti o di raggiungere quelli che non utilizzano esclusivamente prodotti Apple. Poiché ci sono alcuni utenti Android che utilizzano un iPad o un Mac o anche una Apple TV. Ora, tutti questi servizi saranno su Android e sui prodotti Apple.

Apple TV farà anche parte della sezione dei consigli dell’interfaccia della piattaforma di Google per televisioni. Vedremo quindi film e programmi TV sulla schermata iniziale come “Ted Lasso”, “The Morning Show”, “Defending Jacob”, “Greyhound” e “Mariah Carey’s Magical Christmas Special”.

Ricordiamo che Apple TV+ ha un prezzo di 4,99€ al mese ed è uno dei servizi streaming più economici in circolazione sebbene non offra grandi produzioni come Netflix o Amazon Prime video.

Nota a margine per Google TV su Chromecast: ad oggi è l’unica piattaforma che ha tutti i principali servizi di streaming.