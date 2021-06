TP Vision ha annunciato che l’app Apple TV, che include Apple TV+, è disponibile ora sui TV Android di Philips per i clienti che hanno un Philips Android TV compatibile.

L’app Apple TV include Apple TV+, il servizio di abbonamento video di Apple che offre programmi, film e documentari originali e pluripremiati dei narratori più creativi del mondo. Gli abbonati possono godersi gli Apple Originals, tra cui le serie come “Ted Lasso”, “The Morning Show”, “For All Mankind” e “Servant”, nonché film come “Greyhound”, “Palmer” e “Wolfwalkers”.

Inoltre, sull’app Apple TV, i clienti possono guardare i canali Apple TV, come STARZPLAY, Acorn TV e Noggin e guardare online e offline, senza pubblicità e on demand, direttamente sull’app Apple TV. Tramite Family Sharing, fino a sei membri della famiglia possono condividere gli abbonamenti ai canali Apple TV utilizzando il proprio ID Apple e la propria password. I clienti possono anche usufruire di consigli personalizzati e curati e accedere alla propria libreria di acquisti di film e programmi TV da Apple.