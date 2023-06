Apple Vision Pro è troppo pesante, bisognerà comprare un accessorio in più

Apple Vision Pro sarà un dispositivo costoso: certo, bisogna essere disposti a pagare per l’innovazione, ma sicuramente la versione Pro è al di sopra delle possibilità di molti. E sembra addirittura che presenti qualche problema di design, perché secondo l’analista Mark Gurman i materiali utilizzati sarebbero troppo pesanti.

Apple, infatti, avrebbe fatto provare il Vision Pro a diversi impiegati dopo l’annuncio ufficiale, mentre prima il dispositivo era segretissimo. Il risultato è stato che, dopo un paio d’ore di uso continuativo, questi hanno riscontrato una certa scomodità.

La buona notizia è che Apple ha già pensato a una soluzione: una banda da indossare attorno alla testa per distribuire meglio il peso ed evitare dolori all’utente. La cattiva notizia, però, è che questa non sarà inclusa nella confezione ma dovrà essere acquistata separatamente.

Visto il prezzo già non proprio esiguo di Vision Pro (3.500 dollari) ad alcuni utenti potrebbe non fare molto piacere il fatto che occorrerà dover comprare un ulteriore accessorio per garantire un uso comodo. Il prezzo della fascia, tra l’altro, è ancora sconosciuto, ma visto che manca molto all’uscita potrebbe esserci ancora tempo per eventuali correzioni di corsa