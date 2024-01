Apple Vision Pro in America a febbraio, in Europa forse nel 2025

Apple Vision Pro, il visore di realtà mista di Apple, potrebbe essere lanciato fra pochissimo. Lo conferma Mark Gurman, noto insider del settore, che presenta una finestra di lancio davvero ottimista. Almeno per gli Statu Uniti.

La precedente previsione di Gurman ipotizzava che Vision Pro sarebbe arrivato questo marzo. E invece, per gli Stati Uniti, sembra che il visore arriverà addirittura a febbraio. C’è movimento nella catena di distribuzione di Apple, e alcuni modelli potrebbero essere già stati spediti nei magazzini.

L’indizio è che gli impiegati di diversi Apple Store stanno venendo addestrati per il lancio di un prodotto non meglio identificato. E, più tardi in questo mese, saranno effettuate riunioni di tre ore per tutti gli impiegati, un’occasione piuttosto rara. E cos’altro potrà essere, se non il nuovo visore?

Dunque Mark Gurman si aspetta che, negli Stati Uniti, Vision Pro comincerà a essere disponibile il mese prossimo. Ma in Europa? Purtroppo da noi il lancio potrebbe ritardare di molto. Alcune stime parlano addirittura del 2025 come data possibile. Ci sono infatti varie difficoltà, come la complessità dei sistemi e la necessità di adattarli per tutte le lingue europee. Speriamo che non tardi così tanto, ma per il momento godiamoci il lancio americano.