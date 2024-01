Apple Vision Pro non avrà Netflix, YouTube e Spotify

Il vision Pro di Apple sarà un visore davvero interessante, ma al lancio potrebbe trovarsi sprovvisto di molte app fondamentali. Secondo Bloomberg, infatti, molte applicazioni non avranno una versione dedicata per il visore di Apple: fra queste Netflix, YouTube e Spotify.

Ovviamente i servizi che offrono potranno comunque essere usati: basterà collegarsi al web e accedere alla loro pagina. Ma l’esperienza sarà completamente diversa, e non farà uso delle capacità di realtà mista di Vision Pro. E sarà probabilmente anche abbastanza scomodo, visto che le pagine saranno progettate per un altro tipo di dispositivo. La mancanza di YouTube è particolarmente strana, dato che esiste un’app dedicata per il visore Meta Quest.

Altre app che mancano ancora all’appello sono quelle di Meta, come Facebook, Instagram e Whatsapp. Tuttavia la compagnia non ha ancora confermato né negato nulla, quindi è ancora possibile che in futuro arriveranno. Per ora aspettiamo il 2 febbraio, la data di spedizione dei preordini del visore, per vedere quanto sarà fornito al lancio.