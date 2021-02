Apple vuole gli schermi pieghevoli di LG per il suo futuro iPhone pieghevole

Nel piccolo ecosistema degli smartphone con schermi pieghevoli ci sono pochi attori: Samsung con i suoi Galaxy Fold, Z Flip e Z Fold 2 oltre a Huawei e Motorola. Tuttavia, Apple sembra intenzionata ad aggiungersi a questa lista.

Il produttore californiano sta cercando da tempo di sviluppare il proprio iPhone con schermo pieghevole. Questo martedì, il sito taiwanese DigiTimes ha riportato alcune notizie secondo cui Cupertino starebbe lavorando a stretto contatto con LG per essere rifornita di display pieghevoli. “Secondo fonti del settore, Apple ha recentemente chiesto a LG Display di sviluppare uno schermo pieghevole, aprendo la strada al lancio di un nuovo smartphone di fascia alta”, afferma DigitTimes.

LG è uno dei principali fornitori di schermi Oled al mondo, non solo per i televisori, ma anche per gli smartphone: nel caso dell’ultimo iPhone 12, questi sono prodotti da Samsung ed LG.

Con le informazioni di DigiTimes, sembra che il progetto iPhone pieghevole stia per prendere vita. Tuttavia, non vi è ancora alcuna indicazione sull’inizio della produzione di massa e non è ancora chiaro se questo particolare modello sarà aggiunto alla prossima generazione prevista il prossimo autunno, o se arriverà con un evento dedicando dando vita ad una nuova gamma.