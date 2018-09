Apple Watch 4 ti fa l’elettrocardiogramma

La quarta generazione di Apple Watch promette di essere l’inizio di un nuovo capitolo per il mondo degli smartwatch e degli wearable in generale. Al di là delle specifiche tecniche, di cui parleremo fra poco, il fiore all’occhiello dell’ultima fatica tecnologica di Cupertino è la possibilità non solo di monitorare il battito cardiaco – questa caratteristiche era già presente nella versione precedente di Watch – ma anche di avvertire l’utente se ci sono anomalie nel battito cardiaco. Non è tutto: è in grado di registrare un vero e proprio elettrocardiogramma. Watch si trasforma così da un “semplice” wearable in grado di gestire telefonate, monitorare l’attività fisica, notificarci eventi e altro ancora… in un vero e proprio “guardiano della nostra salute“, come è stato definito durante l’evento di presentazione allo Steve Jobs Theater di Cupertino.

Completamente ridisegnato, per ospitare un display del 30% più ampio rispetto al precedente modello, Apple Watch 4 vanta inoltre un giroscopio di nuova generazione in grado di accorgersi se l’utente cade a terra e, nel caso non si rialzi, di inviare in automatico Sms o chiamate di soccorso.

Il sistema operativo Watch OS5 (sarà disponibile per il download il prossimo 17 settembre) porta con sé una nuova interfaccia utente per consentire una più efficace interazione con Watch ma anche per effetti grafici più evoluti e d’impatto. Watch Serie 4 si avvale anche di una rinnovata corona di comando capace di offrire un feedback più simile a quello degli orologi meccanici. A ciò si somma il nuovo speaker, in grado di offrire un audio con un volume d’uscita più alto del 50% rispetto al precedente Watch, e il nuovo microfono per telefonate più nitide e prive di effetto eco.

La potenza di calcolo è offerta dal nuovo processore S4 con architettura dual core a 64 bit, con prestazioni velocistiche doppie rispetto a quello di Watch 3 (che continuerà a essere in vendita ma a prezzo ribassato a 279 euro). Il tutto consentendo comunque di arrivare a fine giornata senza problemi di autonomia.

Watch Serie 4 sarà disponibile al lancio anche in Italia (come operatore mobile Apple ha scelto Vodafone) in due versioni da 40 e 44 millimetri di larghezza e in tre differenti finiture.

Apple Watch 4: i prezzi italiani

I prezzi: Apple Watch Series 4 (GPS) a partire da 439 euro (iva inclusa) e Apple Watch Series 4 (GPS + Cellular) a partire da 539 euro. La Series 3 sarà disponibile al nuovo prezzo iniziale di 309 euro.