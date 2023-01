Apple Watch con schermo microLed: Samsung e LG lottano per le forniture

Apple potrebbe utilizzare display microLed per una delle sue prossime generazioni di smartwatch. In realtà di microLed si parla molto in questi giorni, dopo che Samsung ha mostrato di voler accelerare lo sviluppo di questa tecnologia.

Tuttavia, fra il range dei fornitori di Apple, anche LG Display potrebbe giocare un ruolo importante. Alcune fonti della catena di approvvigionamento di Apple, infatti, afferma che LG Display avrebbe già avviato le operazioni e starebbe producendo un backplane per schermi microLED, pur se ancora in piccole quantità.

La produzione inizierà probabilmente nella seconda metà del 2024, quindi il primo Apple Watch con display microLED dovrebbe arrivare nel 2025. Insomma, fra LG e Samsung sembra si stia delineando una corsa contro il tempo per stabilire chi si farà trovare maggiormente pronto per fornire gli schermi di nuova generazione agli Apple Watch.

Tuttavia, è possibile che Samsung utilizzi, la tecnologia per la sua gamma Galaxy Watch prima di fornire i suoi microLED ad Apple. Inoltre, Apple ama diversificare le sue catene di approvvigionamento, quindi è probabile che voglia stringere accordi con entrambe le società con l’obiettivo di introdurre uno smartwatch con schermo microLED nel 2025.