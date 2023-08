Apple Watch Series 9: cambierà poco rispetto alla Series 8

Gli smartwatch della serie Apple Watch Series 9, che dovrebbero essere lanciati il mese prossimo, insieme con i nuovi iPhone 15 (ieri la notizia della data di lancio che dovrebbe essere quella di mercoledi 13 settembre) saranno “sostanzialmente invariati” rispetto ai predecessori Watch Series 8.

È quanto afferma sul social network cinese Weibo il celebre account di Instant Digital, confermando le precedenti indiscrezioni secondo cui Watch Series 9 sarebbe un aggiornamento minore rispetto alla Series 8.



La Watch Series 9 sarà dunque una sorta di Watch Series 8 con un chip diverso, e con miglioramenti delle prestazioni e dell’efficienza. Alcuni mesi fa, Mark Gurman di Bloomberg aveva affermato che la Watch Series 9 sarebbe stato alimentata da un nuovo chip basato sul SoC A15 di Apple utilizzato per la prima volta nei modelli di iPhone 13.



Oltre a un nuovo chip, la versione in alluminio dell’Apple Watch Series 9 dovrebbe avere un nuovo colore rosa, mentre tutta la gamma in arrivo dovrebbe essere commercializzata in una confezione al dettaglio più compatta rispetto ai modelli della serie 8.

