Apple WWDC 2023: appuntamento a questa sera ore 19.00

Mancano solo poche ore al prossimo keynote di Apple, il WWDC 2023. Si svolgerà online alle 19:00 ora italiana. Gli annunci potrebbero essere molto importanti, con un iOS 17 che porterà grandi novità, ma anche e soprattutto un visore per realtà mista, il cui nome potrebbe essere Apple Glass o Reality Pro.

Keynote ufficiale di Apple in diretta

Caricando il video, l'utente accetta l'informativa sulla privacy di YouTube.

Scopri di più Carica il video Sblocca sempre YouTube

Apple avrà ovviamente la sua diretta, visibile dal sito ufficiale del brand su una pagina dedicata. Al momento, vediamo solo il logo del brand, in stile bolla e con colori sui bordi, che si deforma in tutte le direzioni.

Cosa aspettarsi dalla WWDC 2023?

Il primo annuncio che dovrebbe avvenire durante questo keynote è iOS 17, la nuova versione del sistema operativo dell’iPhone. Un aggiornamento che potrebbe essere di grande importanza: potrebbe portare la possibilità di installare altri store di applicazioni, ma anche una schermata di blocco più personalizzabile e maggiori opzioni di accessibilità.

Dovrebbe esserci anche la presentazione di watchOS 10, il sistema operativo dell’Apple Watch. Potrebbero essere introdotte nuove funzionalità, come la sincronizzazione con un iPad o un Mac.

Inoltre, dovremmo vedere l’arrivo di macOS 14, con un nuovo MacBook Air da 15 pollici per accompagnarlo, ma non ci si aspetta nulla di rivoluzionario per l’ecosistema Apple.

Tuttavia, tutti questi annunci potrebbero non essere così vicini a ciò che Apple potrebbe mostrarci. L’azienda potrebbe presentare il suo primo casco per realtà mista, che combina realtà aumentata e realtà virtuale.

Non sappiamo esattamente come si chiamerà: Apple Glass o Apple Reality Pro sono i nomi che vengono maggiormente citati. Non conosciamo nemmeno il suo design, quindi tutto è possibile.

Considerando la capacità di Apple di democratizzare le tecnologie che stanno lottando per decollare, questo visore potrebbe rivoluzionare il settore della realtà virtuale. In vista dell’annuncio, Apple ha fatto costruire due nuove aree nel suo campus.