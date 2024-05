Apple WWDC 2024 sarà il 10 giugno: ecco cosa vedremo

Apple ospiterà la sua conferenza annuale degli sviluppatori (chiamata WWDC) il 10 giugno. La società di Cupertino ha iniziato a inviare inviti alla stampa. L’invito ribadisce dettagli già noti: l’evento si terrà all’Apple Park e inizierà alle 10:00 ora locale dell’Oceano Pacifico, le 19 in Italia.



Durante conferenza è atteso il lancio di iOS 18 e una dimostrazione di come Apple intenderà integrare l’intelligenza artificiale nei suoi prodotti. Conosceremo anche le nuove versioni di MacOS, iPadOS, watchOS e Vision OS.



Alcuni dispositivi saranno dotati di intelligenza artificiale generativa, poiché Apple ha confermato che i tablet iPad Air e iPad Pro basati su M4 avranno capacità di apprendimento automatico migliorate per attività basate sull’intelligenza artificiale.



L’attesa circonda iOS 18, pubblicizzato come “una delle più grandi revisioni nella storia di iOS“. Si prevede che Safari, Foto e Note saranno basati sull’intelligenza artificiale, insieme a Siri potenziato e notifiche di riepilogo intelligente.



Alcune voci ritengono che sia anche in programma una collaborazione con OpenAI per implementare ChatGPT in iOS 18, ma non è ancora chiaro se Apple preferirà appoggiarsi a una piattaforma proprietaria o affidarsi all’Ai di Microsoft.