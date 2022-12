Arriva Honor 80 GT con una fotocamera molto particolare

Honor ha presentato un nuovo membro della famiglia 80: si chiamerà Honor 80 GT, e andrà a posizionarsi a metà fra il modello base e il modello Pro. Ecco tutte le caratteristiche.

Per cominciare, lo smartphone riceverà un processore niente male, ovvero il Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. A questo saranno accoppiati 12 o 16 GB di RAM, mentre la memoria sarà disponibile soltanto in configurazione da 256 GB, almeno nei primi modelli.

Lo schermo dell’Honor 80 GT invece sarà un QLED di 6,67 pollici, con risoluzione 1080 x 2400px e refresh rate di 120 Hz. Il comparto fotografico è piuttosto particolare: posteriormente si ha un sensore principale da 54 Megapixel, davvero poco usato, assieme a uno ultragrandangolare di 8 Megapixel e uno macroscopico di 2 Megapixel. La selfie cam invece sarà di 16 Megapixel.

Ultimi dettagli sono la batteria di 4.600 mAh con ricarica veloce di 66 W e sistema operativo Android 12. Per il momento, il lancio è un’esclusiva cinese: arriverà nei colori nero, blu e bianco, e costerà CNY 3.299 (450 €) o CNY 3,299 (490€) a seconda dalla versione. Non è certamente da escludersi un lancio internazionale, anche se per il momento le informazioni scarseggiano.