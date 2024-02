Arriva il vivo V30: tutte le specifiche del nuovo smartphone

Il vivo V30, finalmente, sta arrivando in tutti i mercati internazionali. Qui di seguito è elencato tutto quello che sappiamo sul nuovo dispositivo.

Il vivo V30, come schermo principle, avrà un AMOLED da 6,78″ con risoluzione 1260p e luminosità massima di 2.800 nit. Incluso che anche uno scanner di impronte digitali sotto il pannello.

Il processore utilizzato è uno Snapdragon Gen 7, accompagnato da quattro possibili configurazioni di RAM e memoria: 8/128 GB, 8/256 GB, 12/256 GB e 12/512 GB. Anche le fotocamere saranno interessanti: il vivo V30 è infatti il primo telefono con il sensore OmniVision OV50E da 50 MP come fotocamera principale. La lente ultra grandangolare ha un altro sensore da 50 MP e autofocus, così come quella per selfie.

Una grande miglioramento del vivo V30 è la batteria da 5.000 mAh che supporta la ricarica FlashCharge da 80W. Come sistema operativo avrà Funtouch 14, basato su Android 14 e aggiornato per almeno 4 anni.

Lo smartphone sarà disponibile in quattro colori, ognuno con una finitura diversa: Bloom White, Waving Aqua, Lush Green e Noble Black. La disponibilità, i prezzi e le specifiche del telefono saranno annunciate mano a mano che il telefono farà il suo debutto sui vari mercati.