Ecco il Moto G32, lo smartphone dedicato all’intrattentimento

Motorola svela finalmente il Moto G32, dispositivo di fascia media ottimizzato per l’intrattenimento. Questo telefono è stato progettato per poter offrire un’esperienza immersiva durante attività come il gioco, la visione di contenuti o l’ascolto della musica.

Per cominciare il display è FHD+ e misura 6,5 pollici, perfetto per essere tenuto comodamente in mano. Vanta inoltre di un refresh rate di 90 Hz, più rapido di altri dispositivi di fascia simile e in grado così di essere più responsivo.

Degno di nota anche il comparto sonoro, con doppio altoparlante Dolby Atmos in grado di garantire una qualità del suono pulita, con bassi profondi e massima chiarezza anche a volumi più alti. Il processore sarà piuttosto standard, ovvero lo Snapdragon 680, con 4/6 GB di RAM e 64/128 GB di memoria interna.

Ci saranno tre lenti posteriori (rispettivamente da 50 Megapixel, 8 Megapixel e 2 Megapixel) e una anteriore da 16 MP. La batteria sarà da 5.000 mAh , con ricarica rapida da 30 W.

Infine, ecco il prezzo, davvero basso: 229,99 euro. Arriverà in Europa nelle prossime settimane, e la distribuzione in Italia è confermata, anche se non ci sono date precise. Sarà disponibile in tre colori: Minreal Gray, Satin Silver e Rose Gold.