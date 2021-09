Arriva la Beta 5 di Android 12: il rilascio finale è ormai alle porte

Atteso da ormai moltissimo tempo, il rilascio di Android 12 è ormai alle porte. Mancano infatti poche settimane perché la nuova versione del sistema operativo arrivi ufficialmente: parola di Google, che ha appena distribuito Android 12 Beta 5 su tutti i dispositivi Pixel. Questa è destinata a essere l’ultima versione della beta prima dell’arrivo finale.

La nuova beta in realtà non ha molte novità rispetto a quelle che sono state già introdotte in precedenza. Google mira più che altro a scovare problemi dell’ultimo minuto e raccogliere gli ultimi feedback prima del lancio. È anche un’occasione per gli sviluppatori di compiere test di compatibilità in anticipo sulla proprie app. Se tutto andrà bene, Android 12 Beta 5 sarà pressoché identico al prodotto finale.

La beta è scaricabile a questo indirizzo da tutti i possessori di Google Pixel compatibili. Fra questi figura anche il nuovo Pixel 5a, dispositivo purtroppo non disponibile in Italia.