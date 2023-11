Arriva lo smartphone da gaming di punta iQOO 12 con Snapdragon 8 Gen 3

La serie iQOO 12 è appena approdata in Cina, portando due modelli: base e Pro. Questi sono piuttosto simili fra di loro, e si differenziano solo leggermente nel design e nelle specifiche.

L’iQOO 12 Pro, è il più curvo dei due, con una cornice sottile e pannelli in vetro affusolati su entrambi i lati. Viene proposto in tre colori, e una delle versioni sarà in collaborazione con BMW Motorsport.

Questo modello dello smartphone di punta è dotato di un display AMOLED E7 da 6,78 pollici con risoluzione di 1440×3200 pixel e frequenza di aggiornamento di 144Hz. Il pannello supporta il dimming PWM a 1440Hz e può raggiungere fino a 1.600 nits in condizioni normali e 3.000 nits se al massimo.

iQOO 12 Pro è un telefono focalizzato sul gaming, e ovviamente avrà tutte le specifiche del caso. Utilizzerà infatti il chip Snapdragon 8 Gen 3 con 16GB di RAM LPDDR5x e fino a 1TB di memoria UFS 4.0. C’è anche un chip Q1 sviluppato internamente che garantisce un’esperienza di gioco fluida fino a 144Hz e offre funzionalità come l’inserimento di frame a bassa latenza, superframe e sovra-campionamento. C’è anche una camera a vapore di 5.705mm² per la dissipazione del calore.

L’iQOO 12 Pro è inoltre dotato di un sistema fotografico molto valido. Il sensore principale è un sensore OmniVision OV50H da 50MP con dimensioni 1/1.3″ dietro una lente otticamente stabilizzata da 23mm. La fotocamera teleobiettivo invece ha un sensore da 64MP con dimensioni 1/2″ e una lente otticamente stabile da 70mm con apertura f/2.57, che può effettuare uno zoom ‘HD’ fino a 10x e fino a 100x di zoom digitale. Infine, c’è una fotocamera ultragrandangolare da 50MP con una distanza focale di 15mm con una modalità macro e una fotocamera selfie da 16MP con apertura f/2.45.

L’iQOO 12 Pro ha una batteria da 5.100mAh con supporto per la ricarica cablata da 120W e la ricarica wireless da 50W. Il sistema operativo sarà OriginOS 4 di vivo.

L’iQOO 12 avrò lo stesso chipset e fotocamere dell’altro modello. Tuttavia offrirà un display, una batteria e capacità di ricarica diverse. Il display di 6,78 pollici potrebbe superficialmente sembrare simile, ma avrà una risoluzione inferiore di 2800×1260 pixel. Sono poi disponibili due opzioni di batteria: un’unità da 5.000mAh e una da 4.880mAh, che offrono la ricarica cablata da 120W ma non quella wireless.

Sia l’iQOO 12 base che il Pro sono disponibili per il pre-ordine oggi e saranno in vendita dal 14 novembre. Il Pro parte da CNY 4.999 (€642) per il modello base da 16/256GB, arriva a CNY 5.499 (€707) per il modello da 16/512GB e raggiunge il prezzo di CNY 5.999 (€770) per il modello da 16GB/1TB. Quello base invece costa CNY 3.999 (€515) per il modello da 12/256GB, CNY 4.299 (€552ì) per il modello da 16/512GB e CNY 4.699 (€605) per il modello da 16GB/1TB. Entrambe le versioni probabilmente arriveranno sul mercato globale in futuro.