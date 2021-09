Arriva ufficialmente in Italia Redmi 10

Xiaomi ha annunciato l’arrivo in Italia di Redmi 10, l’atteso smartphone entry-level. Offrendo una serie di importanti rinnovamenti rispetto al predecessore, è in grado di offrire prestazioni eccezionali a un numero sempre più alto di persone.

Questo nuovo smartphone è alimentato dal processore octa-core MediaTek Helio G88 da 2.0GHz con 4 GB di RAM e 64/128 GB di memoria a seconda del modello. In entrambi i casi, le dimensioni dello schermo sono di 6,5 pollici, con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento di 90 Hz. Inoltre impiega la modalità di lettura 3.0 per non affaticare gli occhi e la tecnologia AdaptiveSync per regolare la frequenza di aggiornamento del singolo contenuto, risparmiando così sulla batteria.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, Redmi 10 prevede 4 lenti. Quella principale è da 50 MP, prima nel suo genere, quella ultra-grandangolare è da 8 MP, e infine quella macro e quella di profondità sono entrambe da 2 MP. Il dispositivo dispone inoltre di un’ampia scelta di filtri e della possibilità di scattare selfie panoramici.

Il Redmi 10 offre anche un’esperienza acustica di livello superiore grazie ai doppi altoparlanti. È dotato inoltre di una batteria da 5.000 mAh, 18 W di ricarica veloce e un caricatore in confezione da 22,5 W.

Redmi 10 è acquistabile da oggi su mi.com, presso Mi Store Italia e in esclusiva con WINDTRE in tre colori diversi: Carbon Grey, Sea Blue and Pebble White. Sono disponibili due modelli: il primo ha 64 GB di memoria per un prezzo di 199,90 euro, mentre il secondo ne possiede 128 GB ed ha un prezzo di 229,90 euro.