Arrivano i nuovi Galaxy Tab S9 FE di Samsung in due modelli

Samsung sta ampliando la sua gamma Fan Edition: al Galaxy S23 FE si unisce oggi la serie di tablet Tab S9 FE.

La serie Galaxy Tab S9 FE include due modelli: uno base da 10,9 pollici e uno Plus da 12,4 pollici, entrambi disponibili in versione Wi-Fi e 5G. I tablet impiegano schermi IPS LCD con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento di 90Hz, nonché il Vision Booster di Samsung per una migliore visualizzazione in ambienti esterni. Entrambe le versioni possiedono una classificazione IP68 e sono dotate di S Pen.

Gli smartphone utilizzeranno il chipset Exynos 1380, abbinato a 6/8 GB di RAM sul Tab S9 FE e 8/12 GB sul modello FE+. Lo spazio di archiviazione è di 128 GB o 256 GB su entrambe le versioni ed è espandibile tramite lo slot per schede microSD.

Per quanto riguarda le fotocamere, entrambi i tablet presentano fotocamere frontali da 12 MP e un modulo posteriore principale da 8 MP. L’S9 FE+, tuttavia, riceverà un modulo posteriore aggiuntivo da 8 MP. Il modello base ha una batteria da 8.000 mAh, mentre quello Plus ne avrà una da 10.000 mAh. Entrambi supportano la ricarica rapida fino a 45W, ma il caricabatterie non sarà incluso nella confezione.

La serie Galaxy Tab S9 FE è disponibile nei colori Mint, Silver, Gray e Lavender. Il prezzo del Tab S9 FE parte da €529, mentre il Tab S9 FE+ costa €699. I modelli 5G costano invece €100 in più.