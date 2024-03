Arrivano i video su Spotify: l’Italia sarà uno dei primi paesi ad averli

Spotify ha annunciato l’arrivo di una nuova funzionalità per gli utenti premium. Si tratta del supporto alla visualizzazione dei video musicali e arriverà inizialmente in 11 paesi. Fra questi c’è anche l’Italia, quindi è una novità che potremo provare molto presto.

L’idea è semplicissima. Mentre si ascolta la musica, basta premere il pulsante “passa a video” per visionare contemporaneamente il video musicale. Se si volesse tornare indietro, c’è ovviamente il pulsante “passa a audio”. Per vedere il video in tutto il suo splendore, è sufficientemente ruotare il dispositivo in orizzontale, come su YouTube.

Inizialmente la funzione sarà disponibile soltanto per alcuni artisti compatibili. Tuttavia Spotify ha promesso che continerà a lavorarci sopra, utilizzando feedback sia degli utenti che degli artisti. Naturalmente, il catalogo sarà in continua espansione.