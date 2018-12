Gli assistenti vocali o smart speaker rappresentano la vera novità del 2018. L’anno si è aperto e chiuso con vendite fortemente in rialzo per i diversi modelli in commercio. Hanno fatto la parte del leone nel corso della settimana del Black Friday e sono poi stati il regalo di Natale più gettonato.

Da un’indagine di GfK il 10% degli italiani si dichiara interessato a questo tipo di prodotti, percentuale che sale al 18% tra coloro che sono già in possesso di tecnologia Smart Home. Il motivo è semplice: oltre a essere la novità del momento, in grado di incuriosire e attrarre non soltanto gli appassionati dell’hi-tech, gli smart speaker rappresentano per diversi aspetti la naturale estensione dello smartphone in ambito domestico. Discreti, sempre pronti a dar risposta alle nostre richieste, si inseriscono senza dare nell’occhio in qualsiasi ambiente come un comune speaker Bluetooth.

E per molti rappresenteranno il primo passo nell’allestimento di una vera e propria smart home.

Cosa sono gli smart speaker

Uno smart speaker non è altro che un dispositivo hardware con quattro caratteristiche fondamentali: un microfono, una cassa audio, un collegamento Wi-Fi e un software di intelligenza artificiale che lo comanda. Tutti produttori stanno interpretando questo concetto in diversi modi, ma senza mai prescindere da queste peculiarità tecniche. All’interno di ciascun modello, poi, c’è l’intelligenza artificiale, vero motore degli assistenti vocali a cui spetta il compito di raccogliere i comandi impartiti dall’utente e di tradurli in risposte e azioni.

Le 4 intelligenze artificiali: Siri, Google, Cortana e Alexa

I maggiori player della tecnologia che hanno sviluppato assistenti virtuali con intelligenza artificiale sono quattro: Google con il suo Google Assistant, Microsoft con Cortana, Amazon con Alexa e Applecon Siri.

In realtà solo le intelligenze di Amazon e Google sono state per ora integrate negli smart speaker. Apple, che è stata la prima a lanciare la propria forma di Ai (Siri), non ha ancora lanciato in Italia il suo speaker HomePod anche se dovrebbe farlo nel 2019. La versione disponibile su Amazon non “parla ancora l’italiano” e non è coperta dalle garanzie convenzionali. Microsoft ha invece integrato Cortana nei suoi sistemi operativi: Windows Phone, Windows 10 Mobile, Windows 10 e Xbox One. Infine, ci sono anche Samsung con Bixby e Huawei che – al momento solo nel mercato cinese – sta per lanciare il suo HiAssistant. Insomma, la competizione è più accesa che mai.

Lo scenario di mercato

Nel nostro Paese i numeri sono ancora piccoli anche se in rapida ascesa, mentre nel resto del mondo la situazione è molto fluida e caratterizzata dai valori tipici di un mercato nascente. Canalys parla di un segmento in crescita a tripla cifra, con un +210% di consegne a livello globale nel primo trimestre dell’anno. In totale sono 9 i milioni di smart speaker che hanno raggiunto il canale di vendita. In testa ci sono gli Stati Uniti, che da soli hanno assorbito quasi la metà della domanda con 4,1 milioni di unità, seguiti dalla Cina con 1,8 milioni e dalla Corea del Sud con 730mila. Le performance del mercato a stelle e strisce sono garantite dai prodotti di Google, Amazon e Apple mentre in Asia a farla da padrone sono i prodotti locali realizzati da Alibaba, Xiaomi e Nugu.

Ed è proprio quello dei brand il primo fronte in cui si nota qualche sorpresa. Innanzitutto si assiste all’exploit del motore di ricerca di Mountain View, che fa pesare la sua discesa in campo con la linea di prodotti Google Home facendo segnare un +483% di sell-in e una quota di mercato che in un anno pas- sa dal 19,3 al 36,2%. Il dato più sorprendente è però quello in negativo di Echo, lo speaker di Amazon con a bordo Alexa, che probabilmente anche a causa di una internazionalizzazione eccessivamente a rilento, cresce soltanto dell’8% e diminuisce la sua quota di mercato dal 79,6% al 27,7%. Seguono Alibaba all’11,8% e Xiaomi con il 7%. In totale nel 2018 il mercato raggiungerà i 56 milioni di pezzi per una base installata di 100 milioni di smart speaker (225 milioni nel 2020). Le previsioni dicono che nel 2018 sarà ancora Amazon il leader del settore, premiata dall’essere arrivata prima degli altri competitor. Apple pagherà il fatto di essere un sistema chiuso fermandosi a un magro 4%. Ma i numeri cambieranno da qui ai prossimi anni quando, nel 2022, Alexa scenderà come presenza nelle case al 34%, Google Assistant si attesterà al 30%, Apple al 10% mentre tutto il resto sarà in mano di attori più piccoli. Gli Stati Uniti sono il Paese in cui c’è la maggior penetrazione con un market share del 64%, seguiti dalla Cina (10%), UK (8%), Germania (6%) e Giappone (3%).

Quali domande si possono fare agli assistenti

Oggi gli smart speaker offrono, per alcuni compiti con l’ausilio di app sullo smartphone, l’ascolto musicale, il reperimento di informazioni via Internet, le risposte alle domande dell’utente, l’annotazione di appunti, la gestione di agenda e promemoria, la lettura di messaggi ed e-mail, l’inoltro e la risposta alle chiamate. Se l’utilizzo principale degli smart speaker rimane l’ascolto di musica in streaming e la ricerca di informazioni, il 35% degli utenti utilizza i voice assistant per l’acquisto di beni alimentari, effettuare pagamenti o spedire denaro.

Fra le caratteristiche più apprezzate dagli utenti, c’è la possibilità di svolgere attività a mani libere (48%) e l’automazione di attività ordinarie di shopping (41%).

Siamo ancora ben lontani da un’interazione naturale come quella fra due persone ma già negli ultimi mesi sono stati fatti diversi progressi. Ad esempio, è stata di recente introdotta la possibilità di formulare più domande di seguito («Che tempo fa a Parigi? E a Berlino?») oppure è stata aggiunta la possibilità di chiedere all’assistente, è il caso di Alexa e di Google Assistant, di segnarsi il compleanno di un amico per poi acquistare un regalo e spedirglielo a tempo debito.

Qual è la precisione delle risposte?

Ce lo dice una ricerca di Stone Temple che ha posto 5mila domande ad Alexa, Cortana, Siri e Google Assitant su speaker home e su smartphone. I risultati offrono un quadro positivo della situazione: tutti gli assistenti hanno raggiunto una percentuale dell’80% di risposte corrette e complete. Google Assistant si piazza al primo posto con una percentuale superiore al 90%. Cortana è seconda a poca distanza. Molto buono il risultato di Amazon Alexa che nel giro di un anno ha quasi triplicato la capacità di rispondere correttamente alle richieste di informazioni da parte degli utenti. Siri è ultima con una percentuale dell’80%. Anche quando non rispondono correttamente, spesso a causa di domande mal formulate, i voice assistant provano comunque a fare un tentativo. L’aspetto positivo è che tutti hanno aumentato il numero di tentativi, invece di alzare bandiera bianca o chiedere all’utente di riformulare la domanda.

Gli smart speaker Alexa

Amazon ha portato sul mercato cinque prodotti con il proprio brand: sono Amazon Echo (99,99 euro), Echo Plus (149,99 euro) che integra l’hub per gestire i dispositivi per la smart home, Echo Sub (129,99 euro) con il subwoofer per aumentare la resa delle frequenze basse, Echo Spot (129,99 euro) con display circolare e il piccolo Echo Dot (59,99 euro). Pre-requisito al loro utilizzo è la disponibilità di una connessione wireless a Internet, dal momento che Alexa non è “fisicamente” a bordo degli speaker ma nel “cloud” di Amazon. A tali prodotti se ne aggiungono tantissimi altri di altre marche che hanno scelto di integrare l’intelligenza artificiale di Amazon.

Installare Alexa richiede pochi istanti. Dopo aver installato l’omonima app sul vostro smartphone o tablet Android o iOS, accendete il vostro dispositivo Echo. Quest’ultimo si connetterà in automatico alla rete wireless di casa. Niente di più semplice, dunque. A questo punto Alexa è a vostra disposizione, in attesa di ricevere un vostro comando vocale, che dovrà iniziare con la parola “Alexa” o un’altra di vostra scelta. Potete interagire con lei con naturalezza, senza impostare la voce o dover scandire le parole. Non avrà difficoltà a capirvi. Fra le attuali limitazioni segnaliamo l’impossibilità di effettuare chiamate (appoggiandosi per esempio alla linea dello smartphone) e di discriminare la voce di chi le parla (non dà, quindi, risposte personalizzate).

Amazon Echo (2ª generazione)

Amazon Echo Plus (2ª generazione)

Amazon Echo Dot (3ª generazione)

LG Boom VK7 è uno smart speaker con le funzionalità di Google Assistant con tecnologia audio by Meridian. WK7 LG ThinQ riproduce un audio stereo con qualità fino a 96 kHz e 24 bit. È quindi consigliato a chi in uno speaker utilizza soprattutto le funzioni di ricerca e ascolto musicale. Questo modello dispone della funzione “Clear Vocal” per percepire ogni dettaglio e la massima nitidezza della voce degli artisti senza alcuna distorsione, anche al massimo del volume.

Harman Kardon JBL LINK 500

370 x 200 x 157 mm. Integra le funzioni di assistente vocale Google, il Bluetooth, Chromecast e il sistema multiroom.



È uno speaker di fascia alta particolarmente consigliato ai puristi dell’audio (4x15W). Pesa 3,5 Kg e misura