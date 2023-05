Asus rivela per sbaglio il prezzo di Zenfone 10

Il Zenfone 10 di Asus è ancora avvolto nel mistero, ma un errore della compagnia potrebbe averne rivelato il prezzo aggiungendo un nuovo tassello al puzzle.

Ormai non dovrebbe mancare molto all’uscita di Zenfone 10: solo pochi mesi. Eppure ufficialmente, si sa ancora poco dello smartphone. Di recente tuttavia Asus ha pubblicato una pagina sul proprio sito con lo scopo di raccogliere feedback dagli utenti sulla sua qualità fotografica, ottenendo in cambio la possibilità di vincere il telefono. Ed è proprio qui che sta notizia, o per essere più precisi, nelle condizioni da accettare.

Infatti, com’è naturale, entrando in questa promozione occorre compilare un modulo dotato di molte clausole. Ed è proprio una di queste a precisare che lo Zenfone 10 avrà un prezzo di vendita di circa USD 749 ovvero 700 euro. Non è chiaro di quale configurazione si tratti, tuttavia è comunque una cifra utile per capire la fascia di prezzo approssimativa.

Ricordiamo che il Zenfone 10 dovrebbe avere processore Snapdragon 8 Gen 2, 16 GB di RAM e 128 GB di memoria. Lo schermo sarà AMOLED da 6,3″ con frequenza di aggiornamento di 120Hz, una fotocamera principale da 200MP. Sarà anche certificato IP68, avrà una batteria da 5.000 mAh con ricarica da 67W e sarà disponibile in tre opzioni di colore.