Asus ROG Ally rivela prezzo e specifiche

Tempo fa Asus ha annunciato la nuova console portatile ROG Ally, pensata per il cloud gaming e per competere con lo Steam Deck. Inizialmente i dettagli erano davvero pochi, ma piano piano nuovi dettagli stanno venendo alla luce.

Per cominciare il ROG Ally avrà un display FHD di 7 pollici con refresh rate di 120 Hz protetto da Gorilla Glass DXC. Le dimensioni della console stessa saranno invece di 11,02 pollici, per un peso di 608 g.

Il dispositivo portatile arriverà in diverse configurazioni, e per ora sappiamo i dettagli solo di quella più potente. Questa avrà un chip AMD Z1 Extreme, 16 GB di RAM e 512 GB di SSD. Perfetta quindi per il gaming, ovviamente.

Anche il prezzo conosciuto è relativo solo questa versione. Sarà di 699,99 dollari, quindi appena 50 dollari più cara dello Steam Deck. E stiamo parlando della versione premium: presumibilmente quella base costerà ancora meno. C’è la possibilità, quindi, che Asus ROG Ally possa fare davvero una seria concorrenza a Steam Deck.