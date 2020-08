Asus ZenFone 7 e 7 Pro | Schede tecniche

Asus ha svelato i suoi nuovi smartphone Zenfone 7 e Zenfone 7 Pro con una rinnovata Flip Camera già vista lo scorso anno in occasione del lancio dello Zenfone 6.

L’idea della Flip Camera è sempre la stessa: offrire la stessa qualità fotografica delle foto “tradizionali” ai selfie con l’obbiettivo di eliminare le notch sul pannello frontale. Su Zenfone 7 e Zenfone 7 Pro questa formula è stata perfezionata e il modulo fotografico scelto è ora dotato di tre sensori.

In termini di design, Zenfone 7 e Zenfone 7 Pro sono identici. Le differenze tra le due versioni vanno ricercate su alcuni punti cardine della scheda tecnica.

Nella parte posteriore, il modulo fotografico a tre sensori sporge leggermente e può essere ruotato nel momento in cui dobbiamo scattare un selfie. Il modulo in questione beneficia inoltre di un motore più potente che permette un movimento più fluido. Sono garantiti dallo stesso produttore almeno 200.000 “flip”, il che equivale a usarlo 100 volte al giorno per più di 5 anni. Oltre a ciò, ricorda che il lettore di impronte digitali di Zenfone 7 e 7 Pro è posizionato di lato e agisce anche da pulsante di sblocco e “Smart Key” per attivare l’Assistente Google o una funzione specifica.

I dispositivi purtroppo non sono certificati IP68 per l’impermeabilità e non offrono un jack per le cuffie ma una porta USB-C.

Asus ZenFone 7 Pro: scheda tecnica

Display: AMOLED da 6,67 pollici a 90 Hz, rapporto 20: 9, 2400 x 1080 pixel,

Processore: Snapdragon 865+

Ram: 8 GB LPDDR5

Memoria interna: 256 GB di spazio di archiviazione UFS 3.1 (espandibile)

Modulo fotografico triplo rotante: Sensore principale Sony IMX686 da 64 megapixel (f / 1.8) con stabilizzazione ottica + Ultra grandangolare da 12 megapixel (f / 2.2) + Teleobiettivo da 8 Megapixel x3 con stabilizzazione ottica

Batteria: 5000 mAh

Connettività: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 e NFC

Software: Interfaccia ZenUI 7 (Android 10)

Dimensioni e peso: 165,08 x 77,28 x 9,6 mm per 230 grammi

Il telefono può girare video in 8K a 30 fotogrammi al secondo o in 4K a 60 fotogrammi al secondo. Asus sottolinea anche funzionalità come la modalità video pro o la possibilità di regolare una foto indipendentemente dalla messa a fuoco (senza passare dalla modalità pro).

Asus ZenFone 7: scheda tecnica

L’Asus Zenfone 7 riprende la scheda tecnica dello Zenfone 7 Pro con tre differenze. Questa versione più modesta è dotata di uno Snapdragon 865, non beneficia della stabilizzazione ottica sul suo modulo fotografico e offre uno spazio di archiviazione interno di soli 128 GB.

Uscita e prezzo

Asus Zenfone 7 e Zenfone 7 Pro vedranno presto la luce nei negozi italiani ma ad oggi il produttore taiwanese non ha ancora rivelato i prezzi e la data di uscita.